Max Verstappen komt onder stoom en springt meteen over Stoffel Vandoorne

2/03/17 - 12u51

Formule 1 Een droog en zonnig Barcelona in Spanje, maar wel met een nat F1-circuit. Bewust want het Circuit de Catalunya werd voor de vierde testdag, nummertje twee voor Stoffel Vandoorne, onder water gezet. Zo kunnen de nieuwe regenbanden en 'intermediates' van Pirelli uitvoerig getest worden. De namiddagsessie in het zonnige Barcelona is al even op gang. Maar Verstappen en Vandoorne zijn nog maar net terug begonnen. De twee hebben gewacht totdat de nieuwe lading water weg was door de hitte. Waar Vandoorne in de ochtendsessie nog een iets snellere tijd dan Verstappen had geklokt, geraakte Verstappen onder stoom en ging sneller dan Vandoorne.

Zo ligt het circuit erbij. Paar kleine plassen, maar vooral ideale lijn op rechte stuk lijkt helemaal niet zo nat. pic.twitter.com/CKlHlfteAa — Roland Mather (@rolandmather) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017 Bericht van Pirelli: de eerste berg water betrof 250.000 (!) liter. En dat was alleen de eerste lading. Mogelijk volgt nog een tweede. — Roland Mather (@rolandmather) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017 Immense tankwagens stonden gisteravond en vanmorgen in voor de aanvoer van duizenden liters water op het circuit. Het is nu aan de 24-jarige Vandoorne van McLaren om rondjes te maken in de kletsnatte omstandigheden. Hetzelfde geldt trouwens voor halve Belg Max Verstappen. Beide racetalenten zijn toe aan hun tweede oefensessie op Catalaanse bodem.



De nog altijd maar 19-jarige Verstappen, zoon van Jos, mocht als eerste zijn kunstjes tonen en pakte op 'full wets' uit met een rondetijd van 1.45.735. Na een klein halfuur en vier rondjes stapte het raspaardje van Red Bull evenwel al over op 'intermediates'. Na twee rondjes zonder tijd keerde Verstappen al op zijn stappen terug en dook hij opnieuw de pits in.



Progressie bij Stoffel

Oudgediende Kimi Räikkönen (37) alias 'The Iceman' liet op 'full wets' een tijd van 1.41.598 optekenen, een stukje scherper dus dan die van Max Verstappen. De gebeten Nederlander moest natuurlijk reageren en deed dat eerst met 1.40.357 en vervolgens 1.40.191. Stoffel Vandoorne stak ook al zijn neus aan het venster en heeft 18 rondjes afgehaspeld. De West-Vlaming gaat elke keer wat sneller en doet het met 1.41.847 als beste notering. De meest productieve is echter Verstappen met 22 toertjes. Time to test those wet tyres ¿¿



20 minutes until we get under way on day 4 of #F1Testing pic.twitter.com/IlaNyggDT6 — Formula 1 (@F1) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017 What a difference a year makes. Today we're seeing the 2017 wet tyres (on the left). On the right, the 2016 version. pic.twitter.com/787kzfKLwW — Pirelli Motorsport (@pirellisport) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017