McLaren mikpunt van spot met tweet over schoenen, motor houdt het dagje uit

© afp.

Beterschap voor McLaren op de derde testdag voor het nieuwe F1-seizoen in Barcelona. De motor van het team van onze landgenoot Stoffel Vandoorne, hield het een dagje uit na twee dagen boordevol problemen. De snelste tijd kwam dan weer op naam van Valtteri Bottas (Mercedes).

Op het Circuit de Catalunya was het vanochtend weer de beurt aan Fernando Alonso om plaats te nemen in de MCL32. Een rondetijd kon de Spanjaard aanvankelijk niet laten noteren, mede omdat de testsessie kort na de start diende stilgelegd te worden. Renault-rijder Jolyon Palmer crashte in de grindbak, zodat de rode vlag werd bovengehaald. Alonso ging in het eerste anderhalf uur van de sessie twaalf keer rond, maar reed zich niet op het scorebord. Net in die periode stuurde McLaren een tweet de wereld in, waarbij de schoenen van de Spaanse F1-piloot werden aangeprezen. Niet de beste communicatiezet van het Britse team, op sociale media ontstond dan ook al snel gegrinnik. "Minder schoen, meer motor" of "Zouden jullie niet beter op de wagen focussen, in plaats van een paar schoenen te promoten?", waren enkele van de spottende reacties. Nieuwe snelste teamtijd Alonso Iets voor 11 uur kwam het antwoord van Alonso: met 1:23.956 tekende de Spanjaard voor de snelste McLaren-chrono in bijna tweeënhalve dag Barcelona. Wat later pitste hij daar nog 122 duizendsten van af (1:23.834). Maandag had Alonso de dag afgesloten met 1:24.852 als besttijd, Stoffel Vandoorne kwam gisteren tot 1:25.600. Halleluja-gezangen blijven wel uit den boze. Alonso legde deze voormiddag amper 28 rondjes af op het Circuit de Catalunya. Enkel de Fransman Romain Grosjean (27) deed slechter. Ook in de namiddagsessie weer wat meer beterschap voor McLaren. De Spanjaard verbeterde zijn besttijd tot drie keer toe. Eerst naar 1:23.326 en vervolgens klokte hij af op 1:23.146 om uiteindelijk zelfs een 1:22.598 op het bord te zetten. Tijdens de avondsessie kon hij die tijd niet meer scherper stellen, uiteindelijk kwam de Spanjaard tot 72 rondjes.

De Fin Valtteri Bottas zette met zijn Mercedes de snelste tijd neer. De opvolger van wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes zette tijdens de ochtendsessie 1:19.705 op de tabellen en zo was hij meer dan twee tienden van een seconde sneller dan de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), die tijdens de avondsessie 1:19.952 liet noteren. De viervoudige wereldkampioen heeft een drukke dag achter de rug in Catalonië, in totaal werkte hij liefst 139 ronden af op het circuit.



Bottas gaf meteen zijn visitekaartje af, want hij was meer dan een seconde sneller dan de tot woensdag scherpste chrono in deze F1-testsessie, die op naam stond van Kimi Räikkönen (1:20.960). Meer nog, de Mercedes-piloot reed de snelste ronde ooit op het circuit van Barcelona in zijn huidige vorm. De vorige topchrono (1:19.995) werd in 2010 door de Australiër Mark Webber met zijn Red Bull gereden.



Opvallende gast in de garage van Mercedes was Nico Rosberg. De Duitser, die afgelopen december vijf dagen na zijn wereldtitel afscheid nam van de Formule 1, kwam er de nieuwe bolides van zijn voormalige team bekijken.



De eerste testperiode duurt vier dagen, donderdag is het bij McLaren opnieuw de beurt aan Vandoorne. De tweede en laatste testsessie gaat van 7 tot en met 10 maart eveneens door in Barcelona. De eerste Grote Prijs van het seizoen vindt op 26 maart plaats in het Australische Melbourne.