McLaren mikpunt van spot met tweet over schoenen, Alonso antwoordt met snelste teamtijd

Om 9 uur vanochtend is in Barcelona de derde testdag voor het nieuwe F1-seizoen van start gegaan. Voor McLaren-Honda, het team van onze landgenoot Stoffel Vandoorne, wordt het een cruciale dag na de motorproblemen die de Britse renstal de voorbije twee dagen teisterden.

Op het Circuit de Catalunya was het vanochtend weer de beurt aan Fernando Alonso om plaats te nemen in de MCL32. Een rondetijd kon de Spanjaard aanvankelijk niet laten noteren, mede omdat de testsessie kort na de start diende stilgelegd te worden. Renault-rijder Jolyon Palmer crashte in de grindbak, zodat de rode vlag werd bovengehaald.



Alonso ging in het eerste anderhalf uur van de sessie twaalf keer rond, maar reed zich niet op het scorebord. Net in die periode stuurde McLaren een tweet de wereld in, waarbij de schoenen van de Spaanse F1-piloot werden aangeprezen. Niet de beste communicatiezet van het Britse team, op sociale media ontstond dan ook al snel gegrinnik. "Minder schoen, meer motor" of "Zouden jullie niet beter op de wagen focussen, in plaats van een paar schoenen te promoten?", waren enkele van de spottende reacties.



Iets voor 11 uur kwam het antwoord van Alonso: met 1:23.956 tekende de Spanjaard voor de snelste McLaren-chrono in bijna tweeënhalve dag Barcelona. Maandag had Alonso de dag afgesloten met 1:24.852 als besttijd. Stoffel Vandoorne kwam gisteren tot 1:25.600.



De Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) spelen tijdens de ochtendsessie voortdurend haasje-over in het klokken van de snelste chrono. Met 1:20.107 liet Bottas intussen de snelste tijd van de week optekenen. Opvallend beeld: regerend wereldkampioen Nico Rosberg, intussen gestopt met racen, kwam vanochtend een kijkje nemen in de Mercedes-box. Rosberg sloeg kort een praatje met Bottas en deelde handtekeningen uit aan enkele fans.