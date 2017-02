Verstappen tevreden na eerste testdag: "De snelheid? Ach, die komt later wel, joh"

Arjan Schouten

Derde, een dikke seconde achter Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton, bij zijn eerste testsessie in de 'RB13', de nieuwe bolide van Red Bull. Het is een resultaat waar Max Verstappen nu prima mee kan leven, een maand voordat het seizoen écht begint met de GP van Melbourne, Australië.

"Tijdens zo'n eerste testdag lduiken er altijd wel kinderziektes op, dat is vrij normaal. Vandaag wilden we flink wat rondjes rijden en dat is gelukkig gelukt. De auto beviel me prima. Het is natuurlijk nog erg vroeg om te zeggen hoe goed wij dit seizoen gaan zijn en hoe goed de concurrentie is. Maar voor nu is het prima, ik maak me nergens zorgen over."



Verstappen is overmorgen in Barcelona voor de tweede keer aan de beurt. Morgen komt Daniel Ricciardo weer in actie namens Red Bull.