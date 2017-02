Alweer grote problemen voor Vandoorne: McLaren moet overgaan tot motorwissel

© afp.

Vandaag staat op het Circuit de Catalunya bij Barcelona de tweede dag van de eerste testperiode voor het nieuwe F1-seizoen op het programma. Het is reikhalzend uitkijken naar de prestaties van Stoffel Vandoorne, maar de dag verloopt niet zonder problemen. Eerst was er al een probleem met de McLaren bij de start van de testritten vanochtend. Iets na het middaguur moest het team van Vandoorne dan overgaan tot een motorwissel.

Na twee installatierondjes met de nagelnieuwe MCL32 - de klok wees iets na 9 uur aan - viel Vandoorne stil aan het begin van de pits. Consternatie bij McLaren, waarna de bolide van onze landgenoot weer in de garage geduwd. Na een oponthoud van zo'n 20 minuten verscheen Vandoorne weer op de baan. Van dan af liep het vlotter, zodat de 24-jarige West-Vlaming ook zijn eerste rondetijden kon laten noteren. Iets na elven, toen Vandoorne er 22 ronden had opzitten, dook hij even de pits in voor overleg. Om nadien weer de baan op te komen en zijn rondetijd aan te scherpen. Zijn snelste chrono tot dusver: 1:26.201, ruim vijf seconden trager dan tijdsnelste Lewis Hamilton (1:20.983).



So far so good, tot er rond 12.30 uur opnieuw onheilspellend nieuws uit het McLaren-kamp doorsijpelde. Het Britse team besliste om over te gaan tot een motorwissel. Pech voor Vandoorne én voor McLaren, dat de eerste testdag van gisteren ook al met horten en stoten zag verlopen. Fernando Alonso legde, ook al door een motorprobleem, amper één rondje af tijdens de ochtendsessie van maandag. 's Namiddags ging het iets beter met 28 rondjes. Of Vandoorne straks nog op de baan komt in de namiddagsessie, valt af te wachten.