Force India showt VJM10 met opvallende bult

Force India is de vierde renstal in het rijtje Formule 1-teams dat de auto, de VJM10, aan de wereld toont. Sauber en Renault gingen Force India al voor. Williams zette eerder digitale beelden online.

Wat gelijk opvalt bij de VJM10 is een soort bult bij de neus, die een duik naar beneden maakt. Ook heeft de wagen van Force India een neus met diepere inhammen dan die van Sauber en Renault. De haaienvin achterop de auto is ook iets groter dan bij Sauber en Renault.



Sergio Perez gaat zijn vierde jaar in bij Force India. Esteban Ocon is de nieuwkomer bij de renstal. Hij neemt het stoeltje over van Nico Hülkenburg, die in de winter naar Renault vertrok.



Bob Fernley, de teambaas bij Force India, heeft gezegd dat de auto die nu getoond wordt voor 99 procent lijkt op de wagen die tijdens de eerste testdagen in Barcelona zal rijden.



Meedingen met toppers

Afgelopen seizoen was Force India 'best of the rest' met een vierde plek achter de erkende topteams van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Perez reed zichzelf twee keer naar het podium, in Monaco en twee weken later ook in Baku. Een prestatie die het team dit jaar wil verbeteren. Eigenaar Vijay Mallya zegt dat Force India voor een plek bij de beste drie gaat. "Als we geen ambitieuze plannen hadden, waren we vorig jaar ook geen vierde geworden. In de nabijheid van Ferrari, Red Bull en Mercedes verkeren is al een compliment op zichzelf."



De eerste testdagen van de Formule 1 beginnen op 27 februari. De eerste Grand Prix is op 26 maart in Melbourne.