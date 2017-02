Sauber viert jubileum met gouden Formule 1-auto

Lander Verhoeven

20/02/17

Sauber heeft als eerste Formule 1-team foto's vrijgegeven van de wagen. Eerder toonde Williams al een digitaal beeld, maar Sauber toont de eerste echt beelden.

De Sauber C36-Ferrari heeft gouden in plaats van gele afwerkingen omdat Sauber begint aan zijn 25e jaar in de Formule 1. De auto van de Zwitserse renstal is verder net als vorig jaar overwegend blauw met wit.



Het team wist afgelopen seizoen ternauwernood de laatste plaats over te dragen aan het inmiddels failliete Manor. In Brazilië wist Felipe Nasr namelijk twee punten te verzamelen. Dit jaar hoopt de renstal met de C36 en coureurs Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein beter te presteren.



Op 22 februari zal Sauber een filmdag hebben in Barcelona waar de eerste livebeelden van de auto worden geschoten. 27 februari zijn de eerste testdagen in de Formule 1.