Rosberg: "Ik zag liever Alonso als mijn vervanger, dat zou vuurwerk opleveren"

Door: redactie

6/02/17 - 16u02

Nico Rosberg stopte in december verrassend als Formule 1-rijder. © getty.

Nico Rosberg stopte in december verrassend als Formule 1-rijder. De kersverse wereldkampioen werd vervangen door Valtteri Bottas, maar Rosberg zegt nu dat hij liever Fernando Alonso in de Mercedes zag zitten.

Valtteri Bottas (r) © afp.

"Nu ik een fan en geen rijder meer ben, is het makkelijk om te antwoorden", vertelt Rosberg aan Marca. "Iedereen roept Alonso en dat zeg ik ook. Dat zou een enorm vuurwerk opleveren met Lewis Hamilton", lacht hij.



"Als fan zou het fantastisch zijn, maar voor het team zou het absoluut niet werken. Ze hebben nu een prima oplossing gevonden", zegt Rosberg. "Bottas is snel en hoewel Hamilton moeilijk te verslaan is, heb ik laten zien dat het kan. Ik denk zelfs dat Bottas in Australië op poleposition staat!"



Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren in 2007 teamgenoten bij McLaren. De Brit kwam als nieuwkomer in de Formule 1 en zijn relatie met de tweevoudig wereldkampioen was van begin af aan gespannen. Diverse malen gedurende het seizoen botsten de twee kemphanen en de Spanjaard verliet aan het einde van het jaar McLaren.