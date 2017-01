Bernie Ecclestone is na 40 jaar niet langer Formule 1-baas: "Ik ben weggestuurd"

Door: redactie

Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. Dat verklaarde de 86-jarige Brit. "Ik ben afgezet", vertelt hij op de website auto-motor-und-sport.de. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Ecclestone was al sinds 1978 CEO van de koningsklasse van de autosport.

Bij de overname van de Formule 1 door Liberty Media werd al bekendgemaakt dat de 62-jarige Amerikaan Chase Carey, vicevoorzitter van massamediabedrijf 21st Century Fox, als voorzitter de leiding zal nemen over de Formule 1. In september werd wel nog gesteld dat Ecclestone - om de continuïteit te garanderen - nog drie jaar aan zou blijven als CEO.



Dat blijkt dus niet het geval. "Ik leid de firma niet meer, ik ben vandaag weggestuurd. Dat is officieel. Chase Carey zal mijn positie overnemen", verklaarde Ecclestone. Vanwege zijn ervaring en grote verdiensten voor de sport, werd Ecclestone wel aangeboden om bij het Formule 1-circus betrokken te blijven als erevoorzitter. "Dat is een Amerikaanse uitdrukking, denk ik. Een kunstmatige erevoorzitter. Ik weet zelf niet eens wat het betekent. Hoe dan ook ga ik het heel wat rustiger krijgen. Misschien bezoek ik af en toe nog een Grand Prix, ik heb nog veel vrienden in de Formule 1. En ik heb nog wel genoeg geld om een ticket voor een race te kunnen betalen. Of ik bij de Internationale Automobielfederatie blijf, weet ik nog niet. Dat moet ik met FIA-voorzitter Jean Todt bespreken."