Juan Pablo Montoya wint Race of Champions

Door: redactie

22/01/17 - 17u22 Bron: Belga

© epa.

Juan Pablo Montoya heeft zaterdag in het Amerikaanse Miami de Race of Champions gewonnen. De 41-jarige Colombiaan versloeg in de finale de Deen Tom Kristensen.

Montoya versloeg in de Race Of Champions, die volgens een knock-outsysteem georganiseerd wordt, in de groepsfase achtereenvolgens Pascal Wehrlein en Petter Solberg. Nadien rekende de voormalige F1-piloot in de kwartfinales af met Travis Pastrana en klopte hij in de halve finales Felipa Massa.



Het was de eerste keer dat Montoya deelnam aan de Race of Champions. Op de erelijst volgt hij de Duitser Sebastian Vettel op.