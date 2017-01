F1-sterren houden ludieke race in Miami, maar voor één van hen loopt dat stevig mis

Door: redactie

21/01/17 - 23u22

Massa sale corriendo para ayudar tras el accidente. #BoxInThisLap https://t.co/uHBEcTjPUQ — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) 21 januari 2017

video Pascal Wehrlein is vandaag met de schrik vrijgekomen bij een crash tijdens de zogenaamde Race of Champions. In het honkbalstadion van Miami, Marlins Park, vloog de Formule 1-coureur in de laatste bocht over de kop.