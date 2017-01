"Je hoort me goed: ik reken Stoffel tot de klasse van Schumacher, Hamilton en Senna"

Door: Jo Bossuyt

19/01/17 - 09u36

© belga.

Formule 1 Ze hielden het bij McLaren niet meer bij, de interviewaanvragen voor hun nieuwe coureur. Dus nodigde het Britse topteam de Belgische pers uit. Voor een bezoek aan Woking. Alwaar de nieuwe machine van Stoffel Vandoorne (24) voor 2017 bijna klaar is. En waar ook woorden van lof niet gespaard werden.

Woking, 40 kilometer ten zuiden van Londen. In het Technology Centre van McLaren is de halve Belgische perswereld neergestreken voor Stoffel Vandoorne. Zélfs de Krant van West-Vlaanderen, nooit eerder op een formule 1-event gezien. Zeer geïnteresseerd in de wondere wereld van McLaren, waar tientallen ingenieurs druk doende zijn. En trots. Iedere journalist, cameraman of fotograaf uit die contreien: ze gaan na afloop op de foto met Stoffel. West-Vlamingen, ze klitten bij elkaar.



Vurig verlangen

En de nieuwe McLaren-coureur, die zijn Rumbeke ingeruild heeft voor een flat ergens buiten Londen, voltrekt de dagtaak met zwier. Geen vraag die te veel is, ook als ze voor de honderdste keer wordt gesteld. "Natuurlijk is dit niet het leukste aspect van mijn job", zegt hij ons. "Maar het hoort erbij. En ja, met die 'speer' rijden, daar gaat het eigenlijk om. Man toch, je hebt geen idee hoe ik verlang naar die eerste koers in Melbourne. Het kan niet snel genoeg beginnen..."



