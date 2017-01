FIA keurt overname van F1 door Liberty Media goed

Door: redactie

18/01/17 - 22u12 Bron: Belga

Bernie Ecclestone. © photo news.

De Autosportfederatie FIA heeft het licht op groen gezet voor de overname van de Formule 1 door de Amerikaanse mediagroep Liberty Media. Dat heeft de FIA laten weten in een persbericht.

Met de overname is zo'n 8,5 miljard euro gemoeid. Liberty Media, eigendom van miljardair John Malone, legt bijna 4 miljard euro op tafel om grootaandeelhouder van de Formula One Group te worden. Het neemt voor die som de aandelen van het Britse investeringsbedrijf CVC Capital Partners over en zal daarnaast nog eens een schuldenberg moeten aanzuiveren.



Het Amerikaanse mediabedrijf maakte de transactie in september al bekend en trok woensdag na een buitengewone vergadering in het Zwitserse Genève ook de raad van bestuur van de FIA over de streep.



"Liberty Media, Formula One Group en de FIA zullen bouwen aan een constructieve relatie om het succes en de ontwikkeling van de Formule 1 op lange termijn voort te zetten", klinkt het in een persbericht. "Liberty is daarvoor als mediabedrijf met expertise in sport en entertainment uitstekend geplaatst."



De 85-jarige Bernie Ecllestone blijft - om de continuïteit te garanderen - nog drie jaar aan als CEO.