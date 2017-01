Nice vernoemt straat naar verongelukte F1-rijder Jules Bianchi

Door: redactie

17/01/17 - 15u06 Bron: DPA

Wijlen Jules Bianchi © getty.

De verongelukte Formule 1-rijder Jules Bianchi krijgt een eigen straat in zijn geboortestad Nice. Dat maakte het bestuur van de Zuid-Franse stad vandaag bekend.

De 'Rue du Sapin' naast het voetbalstadion zal voortaan de naam van Bianchi dragen. Volgende week maandag wordt tijdens een plechtigheid de naamsverandering officieel.



Jules Bianchi raakte op 5 oktober 2014 levensgevaarlijk gewond aan het hoofd toen hij tijdens de Grote Prijs van Japan in Suzuka met zijn Marussia tegen een takelkraan knalde. Negen maanden later overleed hij in een ziekenhuis in Nice. De 25-jarige Fransman was sinds het ongeluk niet meer bij bewustzijn geweest.