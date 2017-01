Dit is de opvolger van Nico Rosberg bij Mercedes

Door: redactie

16/01/17 - 15u47 Bron: ANP

De overgang van Valtteri Bottas naar Mercedes is rond © getty.

Formule 1 De Fin Valtteri Bottas is de opvolger van de begin december verrassend gestopte wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes. Dat hebben Mercedes en de renstal waarvan hij afscheid neemt, Williams, zopas bekendgemaakt. Bij Williams maakt de ook al gestopte Felipe Massa een comeback. Hij neemt het plaatsje van Bottas in.

De 27-jarige Bottas behaalde dit jaar zijn beste klassering in de GP van Canada met een derde plaats. De Fin had al nauwe contacten met teambaas Toto Wolff van Mercedes, die een van zijn zaakwaarnemers is, en voegt zich nu zijn team. Bottas krijgt bij Mercedes drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naast zich als ploegmaat.



Williams kondigt op haar website aan "Bottas de kans te geven naar Mercedes te gaan. We wensen hem het allerbeste", klinkt het. Zijn vervanger is verrassend genoeg de Braziliaan Felipe Massa, die in september zijn afscheid aankondigde. "We zijn zeer tevreden met de terugkeer", aldus Williams en Massa in koor. De 35-jarige Braziliaan tekende een contract voor één seizoen. Hij krijgt de amper 18-jarige Canadees Lance Stroll naast zich.



Eerder op de dag vertrok de reserverijder bij Mercedes, de Duitser Pascal Wehrlein, al naar Sauber. Hierdoor lag de weg voor Bottas breed open. Afgelopen jaar was de 22-jarige Wehrlein nog aan de slag bij Manor. Het Formule 1-seizoen start op 26 maart met de GP van Australië, op het circuit van Melbourne.