Duitser Pascal Wehrlein rijdt komend seizoen bij F1-renstal Sauber

Door: redactie

16/01/17 - 13u51 Bron: Belga

© photo news.

De Duitse piloot Pascal Wehrlein rijdt komend seizoen in de Formule 1 voor Sauber. De Zwitserse renstal stelde Wehrlein maandag voor als tweede rijder naast de Zweed Marcus Ericsson. De 22-jarige Duitser, de DTM-kampioen van 2015, neemt het stoeltje over van de Braziliaan Felipe Nasr. Het nieuws werd twee weken al gebracht door gezaghebbende vakmagazines Autosport en Motorsport, maar is nu dus officieel.