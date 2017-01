F1-legende Stirling Moss ligt al maand in ziekenhuis met luchtweginfectie

Door: redactie

De voormalige F1-piloot Stirling Moss verblijft al meer dan een maand in een ziekenhuis in Singapore met een luchtweginfectie, zo staat vandaag te lezen op de website van de 87-jarige Brit. Moss liep de infectie op tijdens een cruise met zijn vrouw, zijn toestand is momenteel stabiel.