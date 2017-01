Technisch directeur Lowe verlaat Formule 1-renstal Mercedes

Door: redactie

10/01/17 - 21u33 Bron: Belga

Paddy Lowe (L) en Lewis Hamilton (R) © ap.

Technisch directeur Paddy Lowe verlaat F1-renstal Mercedes. Dat maakte het Duitse team bekend op zijn website. De 54-jarige Lowe werkte sinds 2013 voor Mercedes en maakte deel uit van het team dat drie keer (2014, 2015, 2016) op rij de wereldtitel bij de constructeurs veroverde en die seizoenen ook de wereldkampioen leverde (2 keer Lewis Hamilton, 1 keer Nico Rosberg).

"Het waren enorm succesvolle en prettige jaren bij Mercedes. Het was fantastisch om van zo'n team deel uit te maken. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging en wens Mercedes het beste", verklaarde Lowe.



Mercedes heeft nog geen opvolger aangeduid. Lowe zou naar de concurrerende renstal Williams gaan, waar hij ook in de jaren negentig al onderdak was. In het persbericht stelt Mercedes wel dat voor Lowe nu een periode van zogenaamde "gardening leave" aanbreekt, waarbij een werknemer nog verder wordt betaald en niet naar de concurrentie kan. Toch zou Lowe wel eens snel weer aan de slag kunnen gaan bij Williams. Mercedes wil de Finse rijder Valtteri Bottas (Williams) immers losweken bij Williams en een toelating om Lowe meteen voor Williams te laten werken zou dan als een soort pasmunt gebruikt kunnen worden.