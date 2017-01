239.500 euro en deze Aston Martin van Max Verstappen is van jou

Door: redactie

9/01/17 - 12u05 Bron: AD

© Cito Motors Eindhoven.

Wie zich even F1-rijder Max Verstappen wil wanen, kan nu in zijn auto rijden. Zijn zes maanden oude Aston Martin V12 Vantage S staat namelijk te koop bij Cito Motors in Eindhoven. Je moet er wel flink voor in de buidel tasten: het racemonster kost 239.500 euro.

© afp. Video: Max Verstappen in zijn nieuwe Aston Martin door Monaco! Beter als een Renaultje ¿¿ https://t.co/4nIWVBlth7 pic.twitter.com/RKDvONHYhv — Max Verstappen (@MaxVerstappen_) Thu Jun 02 00:00:00 MEST 2016 © afp.

Dat Cito Motors maar al te trots is dat het de auto mag verkopen, blijkt uit de bijhorende advertentietekst. "Power beauty and soul in optima forma en bereden door 's werelds meest spraakmakende Formule 1-rijder Max Verstappen!!! Cito Motors biedt u de unieke mogelijkheid de voormalige Aston Martin V12 Vantage S van onze Nederlandse trots aan te kopen!!!"



Veel heeft de F1-rijder niet met de 572 pk tellende auto gereden. Er staat slechts 4.128 kilometer op de teller. Verstappen heeft een halfjaar in de coupé gereden als boegbeeld voor Aston Martin. Verkoper Bart Coppens laat weten dat het 'een gekkenhuis' is vanmorgen. Hij verwacht dan ook dat de auto niet lang te koop zal staan. "We zijn al in gesprek met geïnteresseerden." Na alle media-aandacht van vandaag, zal de interesse alleen maar groter worden, verwacht hij.



Volgens de Telegraaf hebben verschillende (Europese) dealers ingetekend op de V12 Vantage S Coupé met de afdruk van Max Verstappen in de stoel, maar de fabrikant gunde de Nederlandse vertegenwoordiger de in Meteorite Silver gespoten coupé.