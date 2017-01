Medische kosten 'Schumi' lopen drie jaar na ski-ongeluk op tot 16 miljoen euro

Marie Rutsaert

2/01/17 - 12u50 Bron: The Sun

© photo news.

Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, de succesvolste rijder uit de Formule 1, viel eind december 2013 tijdens het skiën in de Alpen met zijn hoofd op een rots en liep daarbij hersenletsel op. Hij lag zes maanden in coma in het ziekenhuis. Iets meer dan drie jaar later vecht de Duitser nog steeds voor zijn herstel. De buitenwereld krijgt zelden nieuws over zijn toestand, maar Engelse media berichten nu dat de medische kosten van de afgelopen drie jaren zijn opgelopen tot 13,8 miljoen pond, oftewel een slordige 16 miljoen euro.