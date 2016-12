'Grote broer' van F1-sensatie Max Verstappen: "Hij is twee keer zo goed als Ayrton Senna"

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 12u00

© afp.

De vraag lijkt niet of, maar wel wanneer Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 wordt. De 19-jarige Nederlander, die we ook een halve Belg mogen noemen, maakte het voorbije seizoen indruk en werd door heel wat mensen dan ook regelrecht de hemel ingeprezen. Dat hij ook in 2017 een hoofdrol zal vertolken, lijkt een zekerheid en zijn ploegmakker bij Red Bull Daniel Ricciardo geniet alvast van de prestaties en het talent van zijn jonge collega.

© Getty.

De 27-jarige Australiër eindigde als derde in het voorbije F1-seizoen na het ongenaakbare duo van Mercedes AMG Petronas bestaande uit wereldkampioen Nico Rosberg en diens ploegmaat, maar tevens rivaal, Lewis Hamilton. Met 256 punten deed Ricciardo dan ook beter dan de 204 stuks van Max Verstappen, die na ex-wereldkampioen Sebastian Vettel wel bijzonder knap vijfde eindigde. En dan is enige lof en bewondering ook wel op z'n plaats voor de talentvolle tiener. Zij het dan met een grap en een grol: "Het is een coole situatie want hoe hoger Max aangeschreven staat, hoe minder slecht ik lijk als ik hem eens kan kloppen", knipoogt Ricciardo bij 'Motorsport.com'.



Wederzijds respect

"Kijk, als iedereen zou zeggen dat hij er niks van kan en zijn zitje bij ons niet verdient en ik kan hem kloppen dan geeft dat eigenlijk niet zo'n goed en geweldig beeld van mij. Ik zou dan ook zeggen dat hij twee keer zo goed is als Ayrton Senna", grapt de 'Aussie' erop los. De sfeer zit goed tussen die twee en dat vindt ook Red Bull-baas Christian Horner belangrijk. "Het belangrijkste is dat ze elkaar respecteren. We vragen onze coureurs niet om met elkaar te gaan eten, maar ze moeten eerbied tonen voor elkaar en voor het team." Het zou immers niet het eerste F1-duo zijn dat elkaars bloed kan drinken ondanks het feit dat ze in dezelfde ploeg zitten. Kijk maar naar Rosberg en Hamilton. "Het feit dat ze zo'n goeie relatie hebben, is alleen maar in ons voordeel. Daniel heeft zich in verschillende opzichten opgesteld als een grote broer voor Max." Broederliefde in de Formule 1.