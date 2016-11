"Max Verstappen is hoe dan ook de held van het jaar. Wat hij in Brazilië deed, kan je op niveau van Senna en Schumacher zetten"

Door: Glenn Bogaert

27/11/16 - 12u30 Bron: De Zevende Dag

video Straks is het zover, dan volgt in Abu Dhabi de ontknoping van het F1-seizoen. Het belooft ook in de laatste Grote Prijs van het seizoen een intense strijd te worden tussen de ploegmakkers Lewis Hamilton en Nico Rosberg, maar voor onze Belgische racespecialist Anthony Kumpen is het nu al duidelijk dat iemand anders dé man van het seizoen is: de nog altijd maar 19-jarige Max Verstappen. Toevallig ook nog eens familie van de 38-jarige Limburger Kumpen.

In 'De Zevende Dag' mocht laatstgenoemde samen met zijn collega-racer Bert Longin zijn licht laten schijnen over de titelstrijd in de Formule 1 en ze mochten ook enkele topmomenten van het seizoen kiezen. Kumpen ging resoluut voor de indrukwekkende inhaalrace van toptalent Verstappen op het circuit van Interlagos twee weken geleden. "De held van het jaar is hoe dan ook Max Verstappen. Als je bekijkt wat hij deed in de vorige wedstrijd in Brazilië, dat was gewoon ongelooflijk. Hij komt van de zestiende plaats in de regen, dat was een ongelooflijke wedstrijd. Dat hebben we de laatste 10 à 15 jaar niet meer gezien van iemand. Dat kan je op het niveau van Senna, Schumacher en dergelijke zetten."

© getty. Stoffel Vandoorne. © getty.

Het strafste moet eigenlijk nog komen want iedereen dacht dat Verstappen tijdens zijn huzarenstukje nieuwe banden had gekregen: "Hij had absoluut geen nieuwe regenbanden terwijl iedereen dacht dat hij op ongeveer tien ronden van het einde was binnengekomen om te wisselen. Je zou inderdaad denken dat ze nieuw rubber leggen, maar ze hadden gewoon geen nieuw rubber klaarstaan bij Red Bull. Hij heeft gewoon op regenbanden die inhaalrace voltooid." Anthony Kumpen zag Max Verstappen vroeger al eens op familiefeestjes: "Maar nu zien we elkaar nog heel zelden. Vroeger was het natuurlijk veel makkelijker. Max heeft het heel druk en hij woont intussen ook in het buitenland. Of ik hem nog tips kan geven? Ik denk dat hij mij eerder tips kan geven. Het is fantastisch om zo'n talent in de familie te hebben, maar hij heeft het superdruk. Hij is op dit moment de meest gegeerde F1-piloot voor wat interviews en andere toestanden betreft."



Stoffel en Max

Volgend jaar komt er met Stoffel Vandoorne ook een Belg bij in de F1, wat mogen we van de West-Vlaming verwachten? "Hij is supergoed want als Belg en Vlaming in de F1 komen, is heel moeilijk aangezien we geen autosportland zijn. Stoffel is ontzettend goed en heeft het potentieel om wereldkampioen te worden, maar het talent van Max Verstappen is iets wat je maar eens in de zoveel tijd tegenkomt. Ik denk dat het moeilijk is om hem te vergelijken met een Verstappen. Ik denk dat niemand in de F1 momenteel het talent van een Max Verstappen heeft. Er zijn er maar heel weinig die in dat rijtje passen, maar Stoffel is heel goed en wat hij dit jaar al gedaan heeft, is op zich al straf. En dat hij gewoon al in de F1 geraakt, is het teken dat hij heel getalenteerd is. En belangrijke nuance: hij is er gekomen op basis van zijn talent. Veel piloten zijn er niet gekomen door intrinsiek talent, maar Stoffel wel."