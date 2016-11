Spelen Mercedes-ploegmaats het netjes in de strijd om de wereldtitel? "Hamilton van de baan rijden? Ga weg"

Door: Jo Bossuyt in Abu Dhabi

27/11/16

De wereld kijkt toe hoe vandaag in de woestijn van Abu Dhabi beslist wordt over de wereldtitel. Rosberg versus Hamilton. Ze willen het proper spelen. Dat beloofden ze op hun communiezieltje. Goed geprobeerd. Het verleden leert vooral dat beslissende races vuil worden gespeeld. En vooral: zelf schuwen ze de smerige tackle ook niet, die Mercedes-jongens.

Of ze elkaar de hand konden schudden, voor de start van hun persconferentie. Leuk voor de foto. Neen dus. Nico Rosberg verstopte zijn hand meteen in zijn broekzak. Kordaat. Hamilton deed dat niet, maar reikte zijn teamgenoot evenmin de hand. Hoogspanning verpakt in lichaamstaal. Je zou voor minder denken dat Rosberg misschien wel in de verleiding komt om Hamilton eruit te kegelen, als het daar straks in die eerste bocht wat duwen, trekken en drummen is. Zoals hij dit seizoen al eens probeerde, in Oostenrijk, toen beide heren in de laatste ronde botsten. Rosberg, gisteren: "Ga weg. Ik wil die koers winnen. Daar concentreer ik me op. Ik zal niet eens naar 'hem' kijken. En ik zal al zeker niet zitten rekenen. Of ik agressief zal racen? Niet meer dan anders: op de limiet van het toelaatbare."



Christian Horner, teambaas van Red Bull, eerder deze week. Fijntjes: "Als ik Hamilton was, dan zou ik aan de leiding opzettelijk traag gaan rijden. Rosberg blokkeren, zodat hij in nesten raakt omdat anderen hem aanvallen." En of iedereen in Abu Dhabi verwacht dat er zondag smerige tackles worden uitgedeeld.



