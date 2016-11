Vettel snelste in derde vrije sessie, Hamilton voor Rosberg

Sebastian Vettel. © getty.

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Abu Dhabi, de slotmanche van het seizoen.

De viervoudige wereldkampioen werkte zijn snelste ronde op het circuit van Yas Marina af in 1:40.775 en was zo 137 duizendsten sneller dan de Nederlander Max Verstappen, die in zijn Red Bull 1:40.912 op de tabellen zette. De Fin Kimi Räikkönen lukte in de tweede Ferrari de derde tijd (1:40.999).



De vierde tijd kwam op naam van de Brit Lewis Hamilton (1:41.065). De regerende wereldkampioen was zo voor de derde keer op rij sneller dan zijn Duitse Mercedes-ploegmaat Nico Rosberg (1:41.168), de huidige leider in de WK-stand. Rosberg telt twaalf punten voorsprong op Hamilton, de enige piloot die hem nog van de wereldtitel kan houden. Zondag heeft de Duitser aan een podiumplaats genoeg om op zijn 31ste voor het eerst wereldkampioen te worden.



Deze namiddag volgen nog de kwalificaties in Abu Dhabi, de Grote Prijs wordt zondag gereden.



Uitslag derde vrije oefensessie:

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:40.775 (16 ronden)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:40.912 (21)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:40.999 (14)

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:41.065 (14)

Nico Rosberg (Dui/Mercedes) 1:41.168 (18)

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:41.831 (20)

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:41.885 (18)

Nico Hulkenberg (Dui/Force India-Mercedes) 1:42.067 (13)

Valtteri Bottas (Fin/Williams-Mercedes) 1:42.076 (19)

Esteban Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari) 1:42.354 (15)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:42.585 (13)

Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:42.616 (17)

Jenson Button (GBr/McLaren-Honda) 1:42.664 (14)

Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:42.683 (19)

Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:42.805 (17)

Kevin Magnussen (Den/Renault) 1:43.057 (17)

Pascal Wehrlein (Dui/Manor-Mercedes) 1:43.145 (16)

Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Ferrari) 1:43.301 (10)

Felipe Nasr (Bra/Sauber-Ferrari) 1:43.417 (21)

Esteban Ocon (Fra/Manor-Mercedes) 1:43.733 (14)

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari) 1:44.105 (12)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:44.238 (20)