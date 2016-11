Baas Red Bull: "Verstappen is zijn gewicht in goud waard. Hij kan één van allergrootsten worden"

Door: redactie

Dit weekend staat in Abu Dhabi de laatste Grote Prijs Formule 1 van dit seizoen op het programma. Red Bull-teambaas Christian Horner maakt daarom in De Telegraaf de balans op van het seizoen van Max Verstappen. Het rapport van de 19-jarige ooit enorm positief volgens de Brit. "De start van zijn F1-carrière is ronduit indrukwekkend", aldus Horner.

Met één zege (in Barcelona, red.) en zeven podiumplaatsen presteerde Verstappen boven ieders verwachtingen. Ook Christian Horner had niet gedacht dat de Nederlander de overstap van Toro Rosso naar het grote Red Bull zo vlot zou verteren. "De eisen liggen hier hoger en de druk om te presteren is een pak groter. Maar Max heeft zich schijnbaar probleemloos kunnen aanpassen. Het is fantastisch om met een natuurtalent als Max te kunnen werken. We willen volgend seizoen meestrijden voor de wereldtitel en dat zal de druk nog wat doen toenemen. Maar Max staat stevig genoeg in zijn schoenen om daarmee om te kunnen gaan."



Maar daarmee is de lof van Horner nog niet uitgeput. De Brit noemt de zoon van Jos Verstappen "één van de meest waardevolle bezittingen van de Formule 1". "Max is simpelweg zijn gewicht in goud waard. Zijn achterban groeit enorm, hij is een aardige knul en spreekt een jong publiek aan. Hij is nu al hot in de Formule 1, maar hij kan wereldwijd uitgroeien tot een grote ster. Tot één van de allergrootsten zelfs. De start van zijn carrière is ronduit indrukwekkend."



Volgens Horner maakte Verstappen dit seizoen in zestien races maar twee fouten: zijn crash in Monaco en zijn mislukte pitstop in Austin. "Dat is straf voor iemand die nog maar aan zijn derde seizoen in de autosport bezig is. Vooral zijn race in Brazilië ligt nog vers in mijn geheugen. Hij werkte er een knappe inhaalrace af en op het uitgeregende circuit wist hij zijn bolide na een spin op miraculeuze wijze op het asfalt wist te houden. Ik zou nu alleen nog verbaasd zijn als Max me een keer niet weet te verrassen."