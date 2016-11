Lewis Hamilton is "betoverd" door Serena Williams

Door: redactie

Tennisster Serena Williams is een grote inspiratiebron voor Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De drievoudig wereldkampioen, die zondag in de Grote Prijs van Abu Dhabi voor zijn vierde wereldtitel kan gaan, zegt door de 22-voudig Grand Slam-winnares "betoverd te zijn".

De Amerikaanse kwam de Brit opzoeken bij de Grand Prix van Mexico. "Het was voor mij een grote eer om iemand met zoveel kracht om me heen te hebben", zei Hamilton vandaag in Abu Dhabi. "Ik ben betoverd door wat ze bereikt heeft in haar loopbaan. Ze is een grote inspiratiebron voor me en ik hoop van haar te leren. Elke keer als ik haar spreek, weet ze iets van haar magie in haar woorden te leggen. Dat geeft me kracht."



Hamilton is met zijn Duitse teamgenoot van Mercedes Nico Rosberg in een heftige strijd verwikkeld om de titel in de koningsklasse van de autosport. De Brit gaat de laatste race van het jaar in met 12 punten achterstand.