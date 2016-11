Hamilton: "Het was krabben naar geld om te racen, maar het lukte telkens. Dat heeft me vanaf dag één gedreven"

Jo Bossuyt

25/11/16 - 06u00

© getty.

Hij was nu eens onoverwinnelijk, dan kon hij weer geen vlieg doodrijden. Wekte zelfs de indruk dat het allemaal niet meer hoefde. Motivatie gedecimeerd. "Niets is minder waar" zegt hij nu in een soms indringend gesprek, twee dagen voor de beslissende race van seizoen 2016. Over racen, winnen en verliezen. Maar ook: hoe fantastisch het leven is, en hem nog iedere dag verrast. Riemen vast voor Lewis Hamilton, dit weekend in de rol van uitdager. Met als inzet: een vierde wereldtitel.

Wat drijft je om nog om de twee weken bij 300 per uur rondjes te trekken?

"Mijn drive is altijd dezelfde geweest: de beste zijn. Tijdens de zomerstop dit jaar ging ik veel tafeltennissen met mijn physical trainer. Dat was echt tot op het bot. Ik wilde hem kloppen, hem verpletteren. Het lot heeft ervoor gezorgd dat ik geboren werd met die passie, eigenlijk een toch wel ridicule passie als je erover nadenkt: strijden tot je erbij valt, alles doen om te winnen. En die passie heb ik kunnen gebruiken om de kans te grijpen die mijn ouders me gaven: gaan racen. Mijn ouders hebben daar keihard voor moeten werken. Eigenlijk hadden we geen geld, het was krabben naar geld om naar de volgende kartrace te gaan. Maar het lukte iedere keer. Dat heeft me vanaf mijn eerste dag in formule 1 gedreven, en ook nu nog. Hoewel geld vandaag geen punt meer is."



Mag je wel zeggen. Het kan niet meer op: succes, geld, altijd en overal je zin doen...

