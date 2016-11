Verdwijnt Grote Prijs van Duitsland van F1-kalender?

Door: redactie

24/11/16 - 13u07 Bron: Belga

Hockenheim verdwijnt hoogstwaarschijnlijk van de kalender © photo news.

De Formule 1 heeft volgend seizoen op zijn kalender geen plaats voor een Grote Prijs in Duitsland. Dat meldde het Duitse vakblad Auto, Motor und Sport vandaag op haar website. Het magazine kreeg van de Internationale Autosportfederatie (FIA) een lijst met GP's toegestuurd om zo vluchten en hotels te kunnen boeken. Op die lijst stond de race op het circuit van Hockenheim niet vermeld.

Volgens eerdere berichten zou Hockenheim op 30 juli 2017 gastheer zijn van de Duitse Grand Prix. De organisatie had echter problemen om de financiën rond te krijgen. In 2015 kon de Duitse race ook al niet doorgaan wegens geldgebrek. Dit jaar was er wel een race, mede omdat Formule 1-baas Bernie Ecclestone de vergoeding had verlaagd.



Door het wegvallen van de GP van Duitsland zou de GP van Hongarije een week vervroegen, naar 30 juli, waarna een maand zomerbreak wordt gehouden. De kalender zou zo uit slechts twintig races bestaan in 2017. De Grote Prijzen van Canada en Brazilië, waarover ook twijfel bestond, werden wel bevestigd op het document dat Auto, Motor und Sport in handen kreeg.



De definitieve kalender wordt op 30 november goedgekeurd door de FIA.