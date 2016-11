Jenson Button zwaait zondag af in Formule 1 maar heeft al nieuw doel voor ogen

© getty.

Jenson Button zwaait zondag af in de Formule 1. De Grote Prijs van Abu Dhabi is zijn 305ste en tevens laatste race in de koningsklasse van de autosport. Maar de 36-jarige Brit heeft alwer nieuwe plannen.

Button, wereldkampioen in 2009 en al zestien jaar actief in de Formule 1, is bepaald niet van plan op zijn lauweren te rusten. "Ik ben fitter dan ooit. Ik hoop wereldkampioen triatlon te worden bij de amateurs", meldt hij op de website van de Formule 1.



Racen in de 24 Uur van Le Mans is een andere droom die hij graag nog in vervulling wil zien gaan. "Er zijn nog veel dingen die ik wil doen", zegt de coureur van McLaren, die zijn stoeltje in 2017 overdoet aan de Belg Stoffel Vandoorne. Button blijft wel betrokken bij het team als adviseur.



De Engelsman zal na zijn jaren in de Formule 1, waarin hij goed verdiende, iets zuiniger moeten leven. "Ik zal niet zeggen dat ik het verkwist heb, maar ik heb inderdaad veel geld uitgegeven. Als je zoveel reist over de wereld, moet je er ook zo veel mogelijk van genieten en dat heb ik gedaan. Ik hoop wel dat ik nog wat overheb als ik ooit kinderen heb."