Verstappen scheurt op crossmotor door woestijn en da's behoorlijk spectaculair

Door: redactie

24/11/16 - 07u48

© getty.

Max Verstappen (19) heeft in de aanloop naar de laatste GP van het seizoen, die van Abu Dhabi op het Yas Marina-circuit, even zijn zinnen verzet in de woestijn. De Nederlandse F1-rijder stapte met Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo in een buggy en op een crossmotor. Samen kliefden ze door het mulle zand - een uitstapje dat toch wel spectaculaire beelden opleverde. Kijkt u even mee: