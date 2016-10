Autocoureur Mark Webber zet punt achter carrière

© getty.

Autocoureur Mark Webber zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Dat heeft Porsche, het team waarvoor Webber sinds 2014 het WK uithouding (WEC) rijdt, vandaag bekendgemaakt. Webber blijft wel actief voor Porsche in de rol van ambassadeur voor de Duitse autofabrikant.

"Het is het perfecte moment om er een punt achter te zetten", reageert de 40-jarige Australiër, die in zijn carrière negen keer een Grote Prijs in de Formule 1 won. "Ik heb bij Porsche een geweldige tijd beleefd met mijn twee ploegmaats Timo Bernhard en Brendon Hartley, en kijk uit naar wat me te wachten staat."



Webber zal na dit seizoen als ambassadeur van Porsche werken op autosportwedstrijden en als analist duiding geven bij races. "Ik heb er erg veel zin in", blikt de Australiër vooruit. "Het is een absolute eer om voor Porsche te blijven werken en ik kijk ernaar uit om mijn ervaring van 26 jaar als autocoureur aan te wenden in een nieuwe functie."



Van 2002 tot 2013 reed Webber F1-races. In de WK-eindstand werd de Australiër drie keer derde (in 2010, 2011 en 2013). Vanaf 2014 legde hij zich toe op het WK uithouding (WEC), dat hij in 2015 won. Dit seizoen is Webber, samen met zijn ploegmaats Bernhard en Hartley, aardig op dreef. Hij won achtereenvolgens op de Nürburgring, in Mexico en in Austin. Voor het eind van het seizoen staan nog drie WEC-races op het programma. Zondag trekken Webber en co naar het Japanse Fuji, op 6 november wordt er in het Chinese Shanghai gereden. De Zes Uren van Bahrein, op 19 november, vormen het afscheid van de Australiër.