Na Vettel en Räikkönen test ook Rosberg dikke banden

Door: redactie

12/10/16 - 22u54 Bron: ANP

Pirelli Motorsport on Twitter @nico_rosberg completes 60Laps at today's #Fit4F1 testing. More stats at: https://t.co/YdgiNjUSRp

Nico Rosberg heeft vandaag zijn eerste testronden gereden op de dikkere banden van Pirelli, die volgend jaar hun intrede doen in de Formule 1. De WK-leider kwam in een bolide van Mercedes uit het jaar 2015 tot 60 ronden in een privésessie op het circuit van Barcelona.