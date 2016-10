"Puberaal gedrag van Hamilton op zijn 31ste. Mercedes moet het lef hebben om in te grijpen"

Door: Jo Bossuyt

10/10/16 - 11u23

© photo news.

Lewis Hamilton zette afgelopen weekend de Formule 1 in rep en roer toen hij tijdens een persconferentie doodleuk op zijn gsm zat te spelen en foto's voor Snapchat aan het maken was. 'Not done', zo vindt onze Formule 1-kenner Jo Bossuyt die hard is voor de Mercedes-rijder.

Het verschil tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg? De ene kan daarmee om, de andere niet. Hij zal je nooit afschepen met een vaag antwoord, Nico. Hij is oprecht enthousiast als je vraagt hoe het met zijn dochtertje is. En hij beseft vooral dat hij een gelukzak is, die van zijn hobby een wel zeer goed betaalde job heeft kunnen maken. Tegenpool van Hamilton. Die niet beseft dat hij 40 miljoen per jaar schept dankzij zijn talent, weliswaar. Maar ook en vooral dankzij de formule 1, het publiek dat het circus volgt en het spelletje zo interessant maakt voor sponsors, maar ook de pers die er langs alle mogelijke kanalen over bericht. Puberaal gedrag tijdens een persconferentie, op je 31ste. Of opstappen als je geen zin hebt om op vragen te antwoorden: het is niet alleen onaanvaardbaar. Het is een zware professionele fout. Mercedes moet nu maar eens het lef hebben om in te grijpen. Wereldster of niet.



