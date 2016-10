Rosberg steviger in het zadel, Verstappen houdt Hamilton met deze geweldige move af in strijd om tweede plaats

Door: redactie

9/10/16 - 08u32

video Dat heet dan de puntjes op de i zetten. Nico Rosberg (Mercedes) heeft vandaag autoritair de Grote Prijs Formule 1 van Japan gewonnen. De Duitser reed op het circuit van Suzuka van start tot aankomst aan de leiding en kwam nooit in de problemen. Lewis Hamilton startte zwak, waardoor Max Verstappen (Red Bull) knap als tweede eindigde. Na een knappe inhaalrace werd de Brit wel nog derde, maar hij ziet Rosberg dus wel opnieuw uitlopen in de WK-stand.

© getty. © getty.

Rosberg - die vertrok vanaf de pole - schoot goed uit de startblokken en behield zijn eerste plaats, maar zijn ploegmaat Lewis Hamilton verging het een heel pak minder. De Brit kwam niet op toerental en viel meteen zeven plaatsen terug. Daardoor kon Max Verstappen - die zijn bolide ook uitstekend in gang zette - klimmen naar de tweede plaats.



De Duitse WK-leider bouwde zijn voorsprong gestaag uit en Verstappen moest zich vooral concentreren op de strijd met Sebastian Vettel (Ferrari) om de tweede plaats. In de achtergrond stond Hamilton voor een inhaalrace, maar de Brit kwijtte zich goed van die taak. In geen tijd had hij de kloof met Vettel gedicht en na een mindere pitstop van de Duitse ex-wereldkampioen reed Hamilton zelfs vitueel op een podiumplaats.



Maar daar nam de Brit nog geen vrede mee. Hij was uit op de tweede stek van Verstappen en zette de 19-jarige Nederlander stevig onder druk. "Mijn voorbanden waren ver op, waardoor ik veel onderstuur had en Lewis zijn actie nog kon inzetten. Ik zag hem al van ver naar binnen komen en dan verdedig ik de binnenkant. Ik laat de deur natuurlijk niet open staan", aldus Verstappen die knap zijn tweede plaats behield.Rosberg hield aan de eindstreep een voorsprong van vijf seconden over en verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand.



Over twee weken (23 oktober) wordt in het Amerikaanse Texas de achttiende Grote Prijs gereden. Daarna volgen nog races in Mexico (30/10), Brazilië (13/11) en Abu Dhabi (27/11).