Vandoorne rijdt rondje in historische McLaren van Senna en Prost: "Een indrukwekkende ervaring"

8/10/16

Stoffel Vandoorne heeft vandaag op historische grond een oude bolide van McLaren afgestoft. De Belgische reservecoureur van de Britse renstal reed op het circuit van Suzuka een rondje in de McLaren MP4/5, de rood-witte bolide waarin Ayrton Senna en Alain Prost eind jaren tachtig de Formule 1 domineerden. De strijd om de wereldtitel kreeg in 1989 een dramatische ontknoping bij de Grote Prijs van Japan.

De teamgenoten Senna en Prost kwamen in de slotfase van de race op Suzuka met elkaar in botsing. Voor de Fransman betekende dat het einde van de wedstrijd, de Braziliaan kon verder nadat zijn bolide door marshalls terug de baan op was geduwd. Senna wist de race zelfs te winnen, maar werd gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding. De wereldtitel ging daardoor naar Prost.



Vandoorne kreeg 27 jaar na datum de kans om de destijds razendsnelle McLaren MP4/5 weer te tonen aan het Japanse publiek. "Een indrukwekkende ervaring'', zei de Belg, die komend seizoen Jenson Button vervangt als vaste coureur van McLaren. "Geweldig om deze historische auto te besturen op de plek waar Ayrton en Prost ooit rondreden.''