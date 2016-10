Rake tik van Rosberg richting ploegmaat Hamilton: "Ik speel geen computergames of ga niet uit tot 5 uur 's ochtends"

Yari Pinnewaert

8/10/16 - 13u25

Rosberg hield zich niet in ten opzichte van ploegmaat Hamilton (links). © reuters.

Het gaat Nico Rosberg (Mercedes) ook dit seizoen voor de wind in de Formule 1. Door zijn acht overwinningen staat de 31-jarige Duitser met 288 punten bovenaan de stand, maar toch kan het volgens hem nog beter. Al deelde hij op de persconferentie in de aanloop naar de GP van Japan van morgen ook een stevige tik uit naar ploegmaat Lewis Hamilton...

"Ik heb geleerd om mijn energie optimaal te besteden en houd me dus niet meer bezig met zaken zoals het nieuws lezen, computerspelletjes te spelen of te gaan feesten tot vijf uur 's ochtends", klonk het bij Rosberg. Met dat laatste verwijst hij natuurlijk naar de uitspattingen van zijn Britse ploegmaat, die erom gekend staat de bloemetjes maar al te graag buiten te zetten. "Ik heb veel progressie gemaakt. Ik hou ervan de juiste aanpak te kiezen", klonk het ook nog, maar het was vooral dat sneertje richting Hamilton dat natuurlijk bleef hangen.



Rosberg treedt zo in de voetsporen van Felipe Massa, die in juni ook al een keertje dergelijke uitspraken deed over Hamilton. "Zoiets heeft invloed op je concentratie, en sommige dagen gaat dat ook tot puntenverlies leiden bij hem. Hij moet nadenken over zijn levensstijl en zijn prioriteiten kiezen", aldus de Braziliaanse piloot van Ferrari.