Nico Rosberg snelt in Japan al naar achtste polepositie

De Duitser Nico Rosberg (Mercedes) vertrekt morgen vanuit polepositie in de Grote Prijs van Japan. Dat is de zeventiende manche van het WK Formule 1.

WK-leider Rosberg klokte vandaag tijdens de kwalificaties de snelste tijd op het circuit van Suzuka. Met een rondje in 1:30.647 bleef Rosberg zijn Britse teamgenoot en wereldkampioen Lewis Hamilton met slechts 13 duizendsten voor. Hamilton start morgen naast hem op de eerste rij.



Voor de 31-jarige Rosberg is het de achtste pole van het seizoen, de 30e uit zijn carrière. Op de tweede rij vertrekken de Fin Kimi Räikkönen (Ferrari) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull).



De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) zette vandaag de vierde kwalificatietijd neer, net voor Verstappen, maar vertrekt pas vanuit zevende positie. De viervoudige wereldkampioen moet immers drie plaatsen achteruit op de startgrid nadat hij vorige week bij de start van de GP van Maleisië een gevaarlijk manoeuvre uitvoerde en Rosberg aanreed.



De Duitser Pascal Wehrlein wisselde de versnellingsbak van zijn Manorbolide en moest daarvoor (in theorie) vijf plaatsen inleveren op de startgrid. Hij reed sowieso de traagste kwalificatietijd.