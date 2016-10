Twee jaar na overlijden van Formule 1-piloot zit vader nog steeds met vragen: "Er wordt iets achtergehouden"

Door: Mike De Beck

6/10/16 - 13u27 Bron: Canal +

video Twee jaar na de fatale crash van Jules Bianchi strijkt het Formule 1-circus dit weekend weer neer in Japan voor de GP in Suzuka. Een plek waaraan de Fransman Philippe Bianchi liever niet meer aan herinnerd wordt. Bij Canal + stelt de vader van de verongelukte autopiloot zich nog steeds vragen bij het ongeluk. "Ik heb de indruk dat er nog iets wordt achtergehouden."

Philippe Bianchi leefde lange tijd tussen hoop en vrees. Tussen oktober 2014 en juli 2015 hing het leven van zijn zoon aan een zijden draadje nadat de piloot van het Manor F1 Team zwaar crashte. Een ongeluk dat de 25-jarige jongeman uiteindelijk ook het leven kostte door de gevolgen van een zwaar hoofdletsel, maar dat bij Philippe vandaag de dag nog steeds heel wat vragen doet rijzen. "Ik denk dat het geen normaal ongeluk was", vertelt hij aan Canal +. "We willen dat zoiets niet meer gebeurt en omdat er vandaag nog autopiloten rijden, vind ik het belangrijk dat iedereen weet wat er toen gebeurd is. Het is voor niemand goed om een lange oorlog aan te gaan en ik denk ook dat het onnodig is voor iedereen. Maar het enige wat we willen is dat de dood van Jules gerespecteerd wordt."



"Onderzoek niet voldoende"

Onderhuids groeit er duidelijk iets bij Philippe Bianchi die stilaan het verlies van zijn zoon wel weet te plaatsen. "Ik heb de indruk dat er nog iets wordt achtergehouden. Een tijd geleden hebben we bijvoorbeeld de beelden van de on board-camera van Jules aangevraagd, de officiële beelden van de FOM (Formula One Management red.), om te begrijpen wat er net is gebeurd. Maar we hebben die beelden nooit gekregen. Uiteraard was ook het kleine onderzoek dat gevoerd werd niet voldoende."