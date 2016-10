Wegvallen oliedruk oorzaak opgeblazen motor Hamilton

Door: redactie

6/10/16 - 07u32

© ap.

Het wegvallen van de oliedruk is de oorzaak van de opgeblazen motor van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Maleisië. Dat meldt Mercedes na een onderzoek in een korte verklaring op Twitter.

"Onze analyse heeft aan het licht gebracht dat bij de motor van Lewis een drijfstanglager het begaf. Dit gebeurde zonder enige waarschuwing na 618 kilometer. Het was het gevolg van een verlies van oliedruk in bocht vijftien", aldus Mercedes in twee tweets.



Na die bocht op Sepang International Circuit blies Hamilton op het rechte stuk zijn motor op. Dankzij het drama voor de Brit schoven de Red Bulls van Daniel Ricciardo en Max Verstappen op naar de eerste en tweede plaats. Nico Rosberg, de Duitse teamgenoot van Hamilton, eindigde als derde en sloeg zo aan kop van de WK-stand een gat van 23 punten met zijn Britse rivaal. Lees ook "Op zijn minst merkwaardig": dit denkt onze F1-specialist van de boude uitspraken van Hamilton

Brokken alom: Hamilton ziet winst in vuur opgaan, Ricciardo houdt Verstappen af na beklijvende strijd MERCEDES AMG F1 on Twitter UPDATE: Our analysis has shown that Lewis' engine suffered a big-end bearing failure in Malaysia... 1/2 #F1 #JapaneseGP MERCEDES AMG F1 on Twitter UPDATE: This happened without warning after 618 km and was preceded by a loss of oil pressure in Turn 15. (2/2) #JapaneseGP #F1 © afp. © ap.