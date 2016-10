Sergio Perez blijft Force India trouw

Door: redactie

3/10/16 - 08u27 Bron: Belga

© getty.

Formule 1-renstal Force India heeft het contract van de Mexicaan Sergio Perez met een jaar verlengd. Dat maakte het Indiase team bekend op zijn website.

Perez eindigde zondag zesde in de Grote Prijs van Maleisië en staat voorlopig achtste in de WK-tussenstand. Dit jaar stond hij als derde op het podium van de GP's van Monaco en Europa (in Bakoe).



De 26-jarige Mexicaan is bezig aan zijn derde seizoen bij Force India, waar hij een tandem vormt met de Duitser Nico Hülkenberg. In 2011 debuteerde Perez in de F1 bij Sauber.



"Ik ben heel gelukkig bij deze ploeg en ik kijk met een goed gevoel naar de toekomst", zegt Perez. "De voorbije jaren hebben wij veel progressie gemaakt en het potentieel is zeker aanwezig om nog beter te doen."