"Op zijn minst merkwaardig": dit denkt onze F1-specialist van de boude uitspraken van Hamilton

Door: Jo Bossuyt

3/10/16 - 05u50

© photo news.

Onze specialist op het vlak van Formule 1 en ander motorgeronk, Jo Bossuyt, laat zijn licht schijnen op de problemen in de Mercedes-stal. Hij analyseert de recente beschuldigingen van Hamilton aan het adres van zijn eigen werkgever.

1. Merkwaardig

Akkoord. Het is op zijn minst merkwaardig. Volgens sommigen zelfs verdacht. Alle motorproblemen die Mercedes dit seizoen had, waren voor de auto van Lewis Hamilton. Vooral in het begin van het seizoen, toen hij meermaals achteraan moest starten. En uiteraard gisteren.



2. Leugenaars en valsspelers

Bovendien. Uw dienaar toeft sinds 1997 om de twee weken een paar dagen in de paddock. En als hij daar één les heeft geleerd, dan is het wel dat je nergens in de wereld meer leugenaars per vierkante meter vindt. Af en toe valsspelers ook. Ken Tyrrell (1984) die na de race metalen bolletjes in de tank gooide opdat zijn auto's het minimumgewicht zouden halen, BAR-Honda met zijn dubbele benzinetank (2005) of Flavio Briatore die Nelsinho Piquet verplichtte tegen de muur te rijden opdat Alonso zou kunnen winnen (2008).



