Autoritaire Hamilton snelt naar pole voor Rosberg, Verstappen knap derde

Door: redactie

1/10/16 - 12u03

© ap.

GP Maleisië Lewis Hamilton start morgen vanop de pole in de Grote Prijs van Maleisië, de 16de manche. De 31-jarige Britse wereldkampioen hield WK-leider Nico Rosberg, die een bonus heeft van 8 tellen op zijn ploegmaat maar twee keer een klein foutje maakte, achter zich. Max Verstappen gaat morgen als derde van start.

Op het circuit van Sepang, nabij Kuala Lumpur, zette regerend wereldkampioen Hamilton met een rondje in 1:32.850 de snelste tijd neer in de kwalificaties. Voor Hamilton is het de 57e pole uit zijn carrière, zijn achtste van het seizoen. WK-leider Nico Rosberg tekende met 1:33.264 voor de tweede tijd en staat naast de Brit op de eerste startrij. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die vrijdag zijn 19e verjaardag vierde, en zijn Australische ploegmaat Daniel Ricciardo bezetten de tweede startrij.



Hamilton gaat morgenochtend (9u Belgische tijd) op zoek naar de 50e zege uit zijn carrière. De Brit telt in de WK-stand acht punten achterstand op Rosberg, die de voorbije drie GP's won.



Uitslag:



1.L. Hamilton

2.N. Rosberg

3.M. Verstappen

4.D. Ricciardo

5.S. Vettel

6.K. Raikkonen

7.S. Perez

8.N. Hulkenberg

9.J. Button

10.F. Massa

11.V. Bottas

12.R. Grosjean

13.E. Gutiérrez

14.K. Magnussen

15.D. Kvyat

16.C. Sainz Jr.

17.M. Ericsson

18.F. Nasr

19.J. Palmer

20.E. Ocon

21.P. Wehrlein

22.F. Alonso