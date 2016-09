Gaspedaal Räikkönen blokkeert. Uitleg van Fin is verbijsterend gevaarlijk

Door: redactie

Morgen vindt in Sepang de Grote Prijs van Maleisië plaats, de 16de manche van het WK Formule 1. Kimi Räikkönen beleefde gisteren geen al te prettige dag tijdens de vrije trainingen. De 36-jarige Fin haspelde tijdens de tweede training een langzaam rondje af en kwam meteen weer binnen in de pits. "Een probleem met de setup", liet Ferrari kort daarna weten in een tweet. Zelf liet Räikkönen zelf een heel ander verhaal optekenen vanmorgen. "De ingenieurs zijn vergeten om een werkinstrument uit mijn wagen te verwijderen. Er zat nog een klein zaklampje (onder de gas) in de bolide waardoor ik het gaspedaal niet diep genoeg kon induwen."



Het lijkt te zot voor woorden en de Italiaanse renstal ontkent formeel. "Neen, het gaspedaal was te fel afgesteld waardoor Räikkönen problemen ondervond. Er was absoluut geen sprake van een klein lampje in de auto."



Als de uitleg van Räikkönen toch zou kloppen (en hij was formeel in Finse media), dan ging het natuuurlijk om een heel gevaarlijke situatie. Stel dat dat zaklampje onder zijn rempedaal was geraakt...