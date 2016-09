Magnussen met schrik vrij nadat bolide vuur vat

Yari Pinnewaert

GP van Maleisië De Duitser Nico Rosberg (Mercedes) heeft vandaag de snelste tijd neergezet in de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Maleisië, de 16e WK-manche van het seizoen.

Op het circuit van Sepang, nabij Kuala Lumpur, werkte de WK-leider zijn snelste ronde af in 1:35.227. Hij was zo iets minder dan vijf tienden van een seconde sneller dan zijn Britse ploegmaat Lewis Hamilton (1:35.721), de regerende wereldkampioen.



De oefensessie werd verstoord door een brandje in de Renault van de Deen Kevin Magnussen, toen die zich in de pitlane bevond. Het vuur werd snel gedoofd, maar de sessie werd hierdoor bijna 15 minuten onderbroken.



De Grote Prijs van Maleisië staat zondag op het programma.



Uitslag eerste vrije oefensessie:



Nico Rosberg (Dui/Mercedes) 1:35.227



Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:35.721



Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:36.315



Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:36.331



Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1:36.510



Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) 1:36.753



Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:36.973



Nico Hülkenberg (Dui/Force India-Mercedes) 1:37.513



Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:37.601



Jenson Button (GBr/McLaren-Honda) 1:1:37.613



Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari) 1:37.847



Valtteri Bottas (Fin/Williams-Mercedes) 1:37.861



Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1:37.886



Esteban Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari) 1:37.921



Carlos Sainz Jr (Spa/Toro Rosso-Ferrari) 1:38.055



Felipe Nasr (Bra/Sauber-Ferrari) 1:38.184



Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:38.313



Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 1:38.339



Jolyon Palmer (GBr/Renault) 1:39.148



Esteban Ocon (Fra/Manor-Mercedes 1:40.036



Pascal Wehrlein (Dui/Manor-Mercedes) 1:40.627



Geen chrono:



Kevin Magnussen (Den/Renault), brand