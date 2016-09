Waarom F1-baas Bernie Ecclestone snel op een zijspoor zal belanden

Door: Jo Bossuyt

30/09/16 - 09u11

Officieel is hij nog drie jaar baas, tot zijn 88ste. Maar er staan nieuwe topmensen klaar, met nieuwe ideeën, die bovendien carte blanche krijgen van Liberty Media. De nieuwe eigenaar wil de Formule 1 immers een complete make-over geven.

Toen de F1 een paar weken geleden voor een slordige 8 miljard dollar - ruim 7 miljard euro - werd verkocht aan het Amerikaanse Liberty Media, was Ecclestone er als de kippen bij om te zeggen dat hij nog drie jaar zou aanblijven als CEO. De man die de tent runt. Ondanks de komst van ene Chase Carey naast hem, als voorzitter. Voor het kleine F1-wereldje leek het logisch. Toen CVC Capital in 2005 eigenaar werd, besliste de investeringsmaatschappij ook om Ecclestone aan het roer te laten. Omdat hij ervaring had. Omdat hij kon onderhandelen met de teams, omdat hij wist hoe hij de race-organisatoren en televisiestations moest uitpersen. Maar eigenlijk was het allesbehalve logisch dat Bernie ook nu nog drie jaar zou blijven.



