F1-kalender telt volgend jaar 21 races, GP van België op 27 augustus

28/09/16 - 20u24 Bron: Belga

Formule 1 Net als dit seizoen zal ook het volgende seizoen in de Formule 1 21 races tellen. Dat kondigde de Internationale Automobielfederatie (FIA) woensdag aan. De F1-piloten gaan opnieuw van start in Melbourne (Australië) om te eindigen in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). De GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps staat gepland op zondag 27 augustus.