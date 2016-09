Straks in de F1, nu al zegevierend in Super Formula: Stoffel Vandoorne wint in Japan

Door: redactie

Super Formula Stoffel Vandoorne heeft op het circuit van Okayama de eerste race in de vijfde manche van het seizoen in de Japanse Super Formula gewonnen. Voor de 24-jarige Vandoorne, die volgend seizoen zeker is van een plaats in de F1 bij McLaren, was het de eerste zege in de Super Formula.

Vandoorne was in Okayama van op de derde startplaats vertrokken, maar nam na een snelle start meteen de leiding over en gaf die vervolgens niet meer uit handen. Uiteindelijk haalde de West-Vlaming het met een voorsprong van 4.795 op de Japanner Yuji Kunimoto. De Indiase voormalige F1-piloot Narain Karthikeyan kwam als derde over de streep. Bertrand Baguette moest vrede nemen met de veertiende plaats. Zondag wordt de tweede race gereden in Okayama.



In de WK-stand neemt Kunimoto met 18,5 punten de leiding over, met 15 punten is Vandoorne opgeschoven naar de vijfde plaats.



Stoffel Vandoorne debuteert dit jaar in de Super Formula. Eind april werd hij tijdens de openingsmanche vierde. De tweede manche, die eveneens in Okayama werd gereden, werd eind mei wegens hevige regen na acht ronden stopgezet toen Vandoorne op de twaalfde plaats reed. Medio juli viel hij tijdens de derde manche uit met technische problemen. In de vierde manche werd hij drie weken geleden zesde in Motegi. De zesde manche van het seizoen wordt op 25 september gereden in Sugo, de slotmanche staat op het F1-circuit van Suzuka op het programma.