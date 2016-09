Ecclestone blijft na overname nog drie jaar bij Formule 1

Redactie

Bernie Ecclestone, de grote baas van de Formule 1, heeft vandaag gezegd nog drie jaar aan te blijven, ondanks de waarschijnlijke overname van Liberty Media. Dat meldt persbureau Reuters.

Ecclestone zou na het sluiten van de deal nog drie jaar blijven om Liberty Media "te helpen". Het Amerikaanse mediabedrijf zou voor een bedrag van ongeveer 8,5 miljard dollar de aandelen van de koningsklasse in de autosport willen kopen. Iets minder dan een miljard daarvan zou naar Ecclestone en zijn familie gaan. De 85-jarige Ecclestone zou de deal al hebben bevestigd aan het doorgaans goed geïnformeerde Duitse vakblad Auto, Motor und Sport.



De machtswissel zal het einde van een tijdperk betekenen. Al 40 jaar is Ecclestone de grootste naam in de autosport. Langs de ene kant is hij de man die van Formule 1 een glamoureuze sport heeft gemaakt met dure tv-deals. Langs de andere kant zeggen zijn critici dat hij niet meer de geschikte persoon is om de sport de 21e eeuw en het huidige digitale medialandschap in te loodsen. Daar zou de overname van Liberty Media dus op inspelen.



Ecclestone zei toen nog niet te weten of er na de overname nog een rol voor hem zou worden weggelegd. "We zullen zien wat ik doe. Ik besluit zelf welke rol ik aanneem." Nu blijkt dus dat hij nog minstens drie jaar aan de Formule 1 is verbonden.