Dit is waarom Vandoorne wereldkampioen kan worden

Door: Jo Bossuyt

6/09/16 - 06u00

© getty.

De grote baas van McLaren voorspelde het in Monza, in de euforie van nog natte inkt op een contract. "Stoffel Vandoorne is een toekomstige wereldkampioen." Snel uitgesproken. Even serieus nu? Graag. Ron Dennis heeft gelijk. Omdat McLaren binnen de 5 jaar weer voor de titel rijdt. En omdat Vandoorne beter is dan Ickx of Boutsen. Lees waarom.

België speelt al lang geen prominente rol meer in formule 1, maar heeft wel een voetafdruk in de geschiedenis. Stoffel Vandoorne niet meegerekend -hij verving Alonso dit seizoen in Bahrein- kwamen al twintig Belgen aan de start van een grote prijs. Niet mis. Topland Brazilië heeft er maar een tiental meer, Finland maar half zoveel. Maar: ga met de loep door het lijstje en je houdt twee namen over die een rol van betekenis speelden. Jacky Ickx en Thierry Boutsen. De rest reed 'mee met de hoop'. Ickx won 8 grand prix, werd twee keer vice-wereldkampioen. Boutsen won er drie. Ze reden ook veel meer grand prix dan de achttien anderen op de lijst, respectievelijk 116 en 163. Indrukwekkend parcours. Maar Vandoorne heeft het potentieel om dat te overtreffen. Hij is immers beter dan zowel Ickx als Boutsen. Of liever: veel completer.



Boude uitspraak, klopt. Blasfemie. Jackie Ickx, hij is een monument in de geschiedenis van de Belgische sport. Maar hij was geen Vandoorne. Ickx zal de eerste zijn om het te bevestigen. Zei Ickx ons ooit: "Ik was een dilletant. Per toeval in de formule 1 beland, zonder dat ik het echt wilde. Het was een liefhebberij waarvan ik kon leven. Maar eigenlijk had ik liever iets met de natuur gedaan dan met auto's. Boswachter, of zo."



Waarom onze Formule 1-specialist Jo Bossuy Stoffel Vandoorne het hoogste in zijn sport ziet halen, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.