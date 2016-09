Vandoorne razend ambitieus: "Eén doel en dat is wereldkampioen worden"

Door: Sven Spoormakers & Jo Bossuyt

Geen rijke sponsor, geen commercieel ­interessant land ­achter zich, alleen maar talent. Stoffel Vandoorne (24) wordt volgend jaar de eerste Vlaming in de Formule 1, bij het ­legendarische Britse McLaren zowaar.

Een Belg in de Formule 1 leek lang een ­hopeloos streven. Ons land heeft immers geen kapitaalkrachtige sponsors die voor een zitje van een landgenoot in het snelheidscircus willen betalen, noch een grote markt waar een plaatselijke ster buitenlandse geldschieters kan paaien. En toch is het volgend jaar zover: Stoffel Vandoorne krijgt een plaats achter het stuur van ­McLaren - niet de eerste de beste constructeur, maar eentje met zulke krachtige motoren en briljante ingenieurs dat een ­piloot weleens een gooi naar de wereldtitel kan doen.



Pákken talent

Want Vandoorne heeft pákken talent, en dat is zelfs in een geldverslindende wereld als die van de Formule 1 óók een manier om aan de bak te komen. "Er zitten weinig of geen persoonlijke centen in mijn carrière en dat zal ook nooit gebeuren. Eens je het stempel van 'betalende' rijder meekrijgt, raak je die nooit meer kwijt", zei Vandoorne daar een paar jaar geleden al over.



Razend ambitieus

"Superblij dat het nu officieel is. En moeilijk om beseffen - ik moet even in mijn arm knijpen", lacht Stoffel Vandoorne. Hij verstopt z'n grote ambities niet: "Wereldkampioen worden over een paar jaar, dát is mijn doel." Binnen langs de grote deur. Niet bij een klein team, maar bij Mc­Laren. Vandoorne wist niet wat hij hoorde toen hij zaterdag z'n contract tekende bij grote baas Ron Dennis en die hoorde zeggen: 'Met Stoffel haal ik een van de grootste toptalenten ­binnen.'



